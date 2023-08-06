Расписание матчей игрового дня предсезонного турнира Sochi Hockey Open

Сегодня, 6 августа, состоится четвёртый игровой день предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Турнир проходит с 3 по 8 августа, матчи играются на стадионе «Шайба». На сегодняшний день запланирована одна встреча.

16:30 мск — ХК «Сочи» — СКА

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 06 августа 2023, воскресенье. 16:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» одержали две победы в двух матчах и возглавляет турнирую таблицу. СКА потерпел два поражения в двух встречах, одно из которых было в овертайме.

Напомним, в турнире принимают участие пять команд: ХК «Сочи», «Адмирал», СКА, «Авангард» и сборная России U23.

В прошлом году победителем предсезонного турнира в Сочи стал омский «Авангард», который по дополнительным показателям обошёл в таблице петербургский СКА. Турнир запомнился ярким матчем между омичами и сочинцами, в котором команды провели девять драк.