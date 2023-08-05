Молодёжь «Авангарда» разгромила СКА на турнире в Сочи! Такого исхода «дерби» мало кто ждал

Встреча «Авангарда» и СКА на турнире в Сочи явно выходила за рамки обычной предсезонной игры. «Газпромовское» дерби стало весьма принципиальным как минимум для Романа Ротенберга после его прихода на пост главного тренера армейцев, и сам он этого не скрывает. После поражения от «Адмирала» Роман Борисович прямым текстом заявил, что его команда будет всерьёз готовиться к этому матчу. В Омске, надо сказать, такую форму взаимоотношений вполне принимают и хоть относятся к матчам с клубом из другой конференции не с таким возбуждением, как в Питере, но сейчас наверняка имеют огромное желание даже в августе щёлкнуть по носу СКА, в который за межсезонье из «Авангарда» ушли несколько важных для клуба и города игроков: Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Павел Дедунов.

Все трое, разумеется, вышли на лёд, плюс в заявку попал Брендан Лайпсик, так что состав СКА оказался оптимальным для сочинского сбора. «Авангард» тоже вернул в ворота основного голкипера Василия Демченко, но дал отдохнуть Семёну Чистякову и нескольким нападающим из нижних звеньев.

Игра началась с удаления Сергея Толчинского. Уже на первых минутах «Авангард» мог создать сюжет, но большинство «ястребов» прошло довольно беззубо. Как и следующее, когда в штрафной бокс отправился ещё один омский бывший Никита Комаров. Зато в равных составах СКА пропустил моментально. Никита Михайлов первым подоспел на отскок, бросил сразу и запулил шайбу точно в «девятку» ворот Подъяпольского.

Гол значительно приободрил фанатов «Авангарда», которые второй матч подряд создавали для своей команды в Сочи домашнюю атмосферу, а также самих «ястребов», понёсшихся в атаку с удвоенной энергией. И второй гол не заставил себя ждать: красивая атака с ходу с участием Ильи Рейнгардта и Дениса Венгрыжановского увенчалась тем, что последний при помощи рикошета уложил шайбу в ворота.

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Впрочем, комфортное для «Авангарда» преимущество держалось чуть больше минуты. СКА, категорически не согласный с 0:2, провёл атаку, на острие которой оказался Матвей Мичков. А одним из ассистентов гола главного российского таланта поколения стал Арсений Грицюк.

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На перерыв «ястребы» всё-таки ушли с преимуществом в счёте, а во втором периоде у Омска нашёлся новый неожиданный герой из числа доморощенной молодёжи. У Ильи Рейнгардта, отдавшего две передачи, знамя подхватил защитник Артём Мурылёв. Сначала он завершил в касание быструю атаку, начавшуюся с потери Грицюка в средней зоне.

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А затем своим броском «прошил» Подъяпольского, позволив Панюкову забить один из самых лёгких голов в своей карьере.

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К 37-й минуте «Авангард», где сегодня солировала молодёжь, повёл 4:1, и совершенно по делу. При этом на этой же отсечке игра завершилась для Подъяпольского. Вместо него вышел Сергей Иванов, а Владислав отправился на скамейку запасных. Или, вполне возможно, сразу в «Ладу».

В начале третьего периода СКА получил большинство, но не сумел сделать заявку на камбэк. В целом армейцы выглядели поникшими и медленными во второй половине игры – вероятно, сказывались феноменальные нагрузки, предложенные тренерским штабом петербуржцев. Впрочем, нагрузки есть сейчас и у «Авангарда», однако они не помешали Павлу Куликову в середине отрезка убежать в одиночестве к воротам Иванова и изящно «раздеть» армейского голкипера, доведя счёт до разгромного. В этом эпизоде третий ассист в матче оформил Рейнгардт.

Последние пять минут основного времени СКА провёл с пустыми воротами – всё началось с удаления в составе «Авангарда». Но забить хотя бы ещё один гол армейцам не удалось. Пропустить тоже. Игра закончилась убедительной победой «ястребов», а СКА потерпел второе чувствительное поражение на турнире подряд. Впрочем, не стоит забывать, что это всего лишь предсезонка.