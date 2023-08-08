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Главный тренер «Витязя» — о Яремчуке и Каре: с каждым из них у меня состоялся разговор

Главный тренер «Витязя» — о Яремчуке и Каре: с каждым из них у меня состоялся разговор
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов высказался о хоккеистах команды Александре Яремчуке и Владиславе Каре.

«Есть ли потенциал у Яремчука и Кары для дальнейшего роста? Потенциал есть у всех. Что касается двух названных вами игроков, то с каждым из них у меня состоялся личный разговор и я им всё озвучил. Влад и Сашка действительно в прошлом сезоне выступили очень хорошо. Но дальше всё зависит от них. Мы поможем, но они не должны останавливаться на том уровне, на который они сами и забрались.

У каждого спортсмена есть потенциал, но, как он им воспользуется, зависит исключительно от него самого. Снизит ли он требовательность к себе или, наоборот, повысит? Это зависит от того, что у него внутри и чего он хочет. Ребятам я сказал, что они не должны останавливаться.

Давайте посмотрим правде в глаза. Чем игрок становится более постоянным в игре, тем прикованность внимания со стороны топ-клубов будет совершенно другой. Понимаете? А отсюда, в свою очередь, уже вытекают многие аспекты в жизни», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
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