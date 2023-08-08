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«Чемпионская расслабленность? Слова-то какие, господи…» Тамбиев — о поражении «Адмирала»

«Чемпионская расслабленность? Слова-то какие, господи…» Тамбиев — о поражении «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в статусе победителя предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«По игре нам эмоций правильных не хватило, особенно в третьем периоде. «Авангард» был больше заряжен на победу и более конкретен во многих ситуациях, особенно в атаке. А так рад, что выиграли представительный турнир, посмотрели сочетания, связки. Сделаем правильны выводы и будем готовиться дальше.

Выделять пока никакие сочетания не буду, зачем это озвучивать? Я всё запомнил, всё знаю, у нас не такая большая колода игроков. Чемпионская расслабленность? Слова-то какие, господи… Ну эмоций, говорю, не хватило правильных, но это закономерно», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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