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«Авангард» уверенно победил «Адмирал» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

«Авангард» уверенно победил «Адмирал» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open
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В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором «Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» со счётом 5:2.

На 18-й минуте первого периода Павел Варфоломеев с передачи Колби Уильямса открыл счёт в матче. За минуту до конца периода Игорь Гераськин с передач Дамира Шарипзянова и Кирилла Панюкова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Глеб Трикозов с передач Егора Круженкова и Кирилла Спиценко вывел омский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Иван Емец с передач Данила Файзуллина и Павла Шэна сделал счёт 2:2.

На четвёртой минуте третьего периода Кирилл Панюков с передач Игоря Гераськина и Дамира Шарипзянова вновь вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Соловьёв с передачи Зията Пайгина сделал счёт 4:2. Окончательный счёт в матче установил Глеб Трикозов, забросив в пустые ворота.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
08 августа 2023, вторник. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Варфоломеев (Уильямс) – 17:19 (5x5)   1:1 Гераськин (Шарипзянов, Панюков) – 18:58 (5x5)   2:1 Трикозов (Круженков, Спиценко) – 23:13 (5x5)   2:2 Емец (Файзуллин, Шэн) – 34:20 (5x5)   3:2 Панюков (Гераськин, Шарипзянов) – 43:29 (5x5)   4:2 Соловьёв (Пайгин) – 53:47 (5x4)   5:2 Трикозов (Круженков, Холодилин) – 59:59 (en)
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