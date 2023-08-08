«Авангард» уверенно победил «Адмирал» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором «Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» со счётом 5:2.
На 18-й минуте первого периода Павел Варфоломеев с передачи Колби Уильямса открыл счёт в матче. За минуту до конца периода Игорь Гераськин с передач Дамира Шарипзянова и Кирилла Панюкова восстановил равенство в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Глеб Трикозов с передач Егора Круженкова и Кирилла Спиценко вывел омский клуб вперёд. На 15-й минуте периода Иван Емец с передач Данила Файзуллина и Павла Шэна сделал счёт 2:2.
На четвёртой минуте третьего периода Кирилл Панюков с передач Игоря Гераськина и Дамира Шарипзянова вновь вывел «Авангард» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Соловьёв с передачи Зията Пайгина сделал счёт 4:2. Окончательный счёт в матче установил Глеб Трикозов, забросив в пустые ворота.
- 8 августа 2023
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