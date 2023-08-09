Обменянный из СКА защитник Евгений Корешков расторг контракт с «Ладой»

Защитник Евгений Корешков расторг контракт с «Ладой». Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с 23-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.
К автозаводцам Корешков присоединился в начале предсезонных сборов, но не провёл за команду ни одного контрольного матча.
Защитник является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Сезон-2021/2022 Корешков провёл в системе московского ЦСКА. Защитник сыграл 26 матчей в ВХЛ за «Звезду» и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «-5». Помимо «Звезды», в послужном списке спортсмена в ВХЛ есть «Зауралье», в котором он провёл сезон-2020/2021. В составе «Зауралья» Корешков провёл 39 встреч, набрав 15 (2+13) очков при показателе полезности «+4».
Прошлый сезон Корешков провёл в ВХЛ, выступая за «СКА-Нева», где набрал одно очко в 35 матчах.
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