Обменянный из СКА защитник Евгений Корешков расторг контракт с «Ладой»

Защитник Евгений Корешков расторг контракт с «Ладой». Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с 23-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

К автозаводцам Корешков присоединился в начале предсезонных сборов, но не провёл за команду ни одного контрольного матча.

Защитник является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Сезон-2021/2022 Корешков провёл в системе московского ЦСКА. Защитник сыграл 26 матчей в ВХЛ за «Звезду» и набрал 3 (1+2) балла при показателе полезности «-5». Помимо «Звезды», в послужном списке спортсмена в ВХЛ есть «Зауралье», в котором он провёл сезон-2020/2021. В составе «Зауралья» Корешков провёл 39 встреч, набрав 15 (2+13) очков при показателе полезности «+4».

Прошлый сезон Корешков провёл в ВХЛ, выступая за «СКА-Нева», где набрал одно очко в 35 матчах.