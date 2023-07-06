СКА усилился сам и усилил «Ладу». Большой обмен в КХЛ с участием 9 игроков

Как кто не обвинял петербургский в наличии «скрытых фарм-клубов», масштабный обмен между СКА и «Ладой» — событие для нашего хоккея позитивное. И для самой лиги, и для нейтральных болельщиков, которые хотят видеть чемпионат России соревновательным и конкурентным. После того как на волжскую землю перебрались вратарь Никита Богданов, защитники Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин, Евгений Корешков, Георгий Солянников; нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Алексей Ожгихин и Никита Попугаев, тольяттинский клуб превратился в реального претендента на плей-офф. «Лада» уже точно не будет аутсайдером Востока, в конференции повысится турнирная непредсказуемость, а градус борьбы за восьмёрку обещает зашкаливать.

В КХЛ команда из Автограда возвращается с качественным кадровым костяком. Все игроки недорогие, но с несомненными козырями в лице мастерства, опыта либо высокой мотивированности. Шумаков, Фисенко, Кугрышев станут костяком, вокруг которого можно строить качественную команду. А переехавшая из Питера молодёжь добавит эмоций, самоотдачи, желания проявить себя и дорасти до звёздного статуса. Благо возможности в Тольятти идеальны: много ледового времени, вакантные места в ударных тройках и спецбригадах большинства, бесперебойная игровая практика в виде матчей с сильными соперниками.

Трансферные успехи волжан уже вызывают беспокойство в офисах «Сибири», «Амура», «Барыса» или «Нефтехимика» — ведь теперь пробиваться в восьмёрку лучших на Востоке будет ещё сложнее. Что ж, у турнирных конкурентов «Лады» появился ещё один стимул повышать качество собственной селекционной работы. Наш хоккей от этого только выиграет. Кстати, для молодёжи Поволжье лучше и полезнее, чем тот же дальневосточный часовой пояс. Чисто с биологической точки зрения полезнее тренироваться и играть в европейской части страны, где намного меньше перелётные нагрузки и быстрее идёт восстановление.

Отрадно видеть, с каким конструктивным созидательным настроем работают в Тольятти. Не сетуют на якобы существующий «дефицит игроков», не оправдываются жестким лимитом на легионеров, не требуют местечковых преференций. А пошагово решают задачи комплектования, демонстрируя готовность работать с молодёжью и выращивать хоккеистов на перспективу. Если в предстоящем сезоне хотя бы два-три игрока «Лады» обрастут мясом и уйдут на повышение в топ-клубы – то один этот год выступлений клуба в КХЛ принесёт нашему хоккею больше пользы, чем 14-летняя эпопея с ничем не оправданным существованием недавно закрывшегося рижского «Динамо». И, кстати, похвально ведут себя те клубы, которые соглашаются на трансферное сотрудничество с «Ладой». Если бы другие богатые кадрами команды, тот же «Ак Барс», тоже помогли бы тольяттинцам с хоккеистами, они также заслужили бы благодарность за цеховую хоккейную взаимовыручку.

Никита Попугаев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ну а громкие сделки с участием СКА не ограничились обменом в «Ладу». Питерский клуб сумел качественно усилиться – на берега Невы из «Торпедо» перебрались браться Максим и Илья Федотовы. Старший в минувшем сезоне был абсолютно лучшим защитником команды Ларионова и стал одним из главных открытий всего чемпионата. Младший также «оброс мясом» и готов прогрессировать далее.

Именно с этой целью – расти, сделать важный шаг в своей хоккейной карьере – братья Федотовы в Северную столицу и едут. Кто бы что ни говорил, а питерский клуб умеет выводить перспективных одарённых игроков на высший уровень спортивного мастерства. Можно сколько угодно приводить обратные примеры – но конкуренцию при этом никто не отменял.

Неудивительно, что одним из ключевых аспектов обмена стало огромное желание братьев Федотовых продолжить карьеру именно в Санкт-Петербурге. Ведь только в прошедшем сезоне работа в составе СКА помогла Хуснутдинову, Бардакову, Глотову, Никишину, Хайруллину выйти на уровень главных звёзд чемпионата и лидеров команды «Россия 25». На первые роли в лиге и сборной эти парни вышли именно после того, как перебрались в Питер из «Витязя», «Нефтехимика», «Сочи».

Разве можно упрекать СКА в том, что клуб создал условия, приманивающие самых перспективных и амбициозных игроков? Тот же Максим Федотов прекрасно понимал: чтобы расти, надо переходить в команду с более серьёзными задачами. Таких команд вроде бы немало, но по факту переходить, кроме Питера, и некуда. Подумайте сами. В ЦСКА никого из основных-заслуженных не подвинуть. Билялетдинов на протяжении всей карьеры не любил возиться с молодыми, а уж в сезоне, где он не скрывает своей мечты о четвёртом кубке, главный тренер «Ак Барса» этого делать точно не будет. В «Авангарде» не может быть никаких гарантий, потому что кредит доверия тренеров или менеджеров может завершиться в любую секунду. Схематичный «рельсовый» хоккей Никитина противопоказан тем, кто рос и расцветал под руководством тренера-антипода Ларионова. У Козлова в «Салавате» тоже не особо творческая ледовая модель, «Магнитка» при Разине – кот в мешке. Наконец, московское «Динамо» просто не выглядело достойным вариантом, поскольку по результату бело-голубые ниже прежней команды Федотова. Что остаётся? СКА. Вот и сам игрок, мечтающий выйти на новый уровень, это прекрасно понимал.

Максим Федотов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В итоге в выигрыше от этого обмена тоже остались все. И «Торпедо», которое, заметьте, расстаётся с активами добровольно, в рамках клубной стратегии (параллельный обмен Дер-Аргучинцева в Челябинск из той же категории). И СКА, который реально усилился классными игроками. И сами братья Федотовы, у которых при правильном отношении к делу будут все возможности вырасти в топ-звёзд. И, наконец, весь российский хоккей – то, что талантливые парни не поехали в Северную Америку так рано, а остались играть в России, в нынешних реалиях предстаёт крайне ценным достижением.

При этом питерский клуб, подписав ещё и вратаря Маттссона, который явно усилит конкуренцию во вратарской бригаде, наконец разгрузил платёжку, заметно усилив ещё и новый-старый клуб из Восточной конференции.