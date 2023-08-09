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Сушинский: Ротенберг может сыграть в КХЛ, он в хорошей физической форме

Сушинский: Ротенберг может сыграть в КХЛ, он в хорошей физической форме
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Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский прокомментировал возможную игру главного тренера СКА Романа Ротенберга на турнире «3х3» в Сочи.

«Почему бы и нет, он же играет в хоккей. И это не официальный турнир. Может ли он в Континентальной хоккейной лиге дебютировать как играющий тренер? Если у него будет желание и возможность, то да (смеётся). Ягр играет в 50, а Роман далеко моложе. Мы с ним вместе играли за ветеранов СКА. Он в хорошей физической форме», — сказал Сушинский в интервью Legalbet.

Чемпионат ФХР в формате «3х3» пройдёт 10 августа. В нём сыграют четыре команды – «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону». Участники проведут 10 матчей (групповой этап и плей-офф).

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