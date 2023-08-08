Ротенберг: в турнире «3х3» сыграют все молодые звёзды СКА, может, и я сыграю

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру своих подопечных в матче со сборной России (5:6 Б) и рассказал о турнире в формате «3х3».

«Игра Плешкова – это какое-то явление сегодня, очень здорово сыграл. Сегодняшняя игра – серьёзная заявка на то, чтобы начать сезон в основе. Он играет ничем не хуже, чем Серебряков. И манера игры похожая. Надо смотреть по ситуации, слишком далеко загадывать не будем.

Демидов? Вы видели, как он забил с левого круга вбрасывания. По его амплуа нет вопросов. Но бывают разные ситуации, и Ваня – универсальный игрок, он может сыграть везде.

Кадейкин очень рад вернуться в СКА. Когда он уходил, мы не хотели его отдавать. Это было очень тяжёлое решение. Саша – такой человек, который точно нам поможет. По здоровью у него положительная динамика, он будет тренироваться в общей группе через два дня.

«3х3» сыграют все наши молодые звёзды – Демидов, Мичков, Федотов, Евгений Кетов как наш ветеран и легенда клуба, тренер. Пока ещё не было времени обсудить, кто будет играть. Будем готовиться, может, и я сыграю, если главный тренер нашей команды в турнире Бабинцев меня допустит к игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.