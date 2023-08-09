Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук: если получивший паспорт легионер будет в сборной России, это проблема

Ковальчук: если получивший паспорт легионер будет в сборной России, это проблема
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук выразил обеспокоенность в том, что получивший российский паспорт легионер может играть за национальную команду.

«Легионеры стали брать российское гражданство? Если бы сделали 0 легионеров, тогда бы ещё больше брали паспорта. Самое главное понимать – для чего это делается. Или на самом деле человек с уважением относится к нашей родине, или это делается для того, чтобы избежать место легионера в команде. Если это первое, то отлично, если второе, то я против.

Заиграть иностранца за сборную России? Честно, со всем уважением к ребятам, которые берут здесь паспорта, если кто-то из них будет играть за сборную России, значит, это огромная проблема в нашем российском хоккее, потому что у нас огромное количество пацанов, молодых и взрослых, которые готовы защищать честь страны. Я считаю, в первую очередь надо рассматривать их кандидатуры перед тем, как рассматривать тех ребят, которые берут паспорта», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Президент ФХР Третьяк рассказал о своём отношении к получению легионерами гражданства РФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023