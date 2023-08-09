Президент ФХР Третьяк рассказал о своём отношении к получению легионерами гражданства РФ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о своём отношении к получению легионерами российского гражданства в Континентальной хоккейной лиге.
«Иностранцы берут российские паспорта? Я тут ничего не считаю, это решает каждый свою судьбу. Каждый иностранный хоккеист решает, идти сюда или нет. Взять гражданство другой страны – это большой шаг в жизни человека, на это надо ещё решиться. Не считаю ли это обходом лимита? Многие специалисты говорят об этом, посмотрим, что будет и как будут развиваться события», – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.
- 9 августа 2023
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