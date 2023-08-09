Хабибулин рассказал о подготовке вратарей «Торпедо» к предстоящему сезону

Тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал о подготовке Ивана Кульбакова, Адама Гуски и Алексея Мельничука к предстоящему сезону.
«Три вратаря уровня КХЛ в обойме — с одной стороны, проще, с другой — сложнее. Проще, потому что всегда есть выбор. Сложнее, что ворот на льду всего двое. В прошлом сезоне мы всегда тренировались с двумя вратарями, сейчас их три. Поэтому придётся заниматься распределением времени в воротах.
Про молодых Лоренса Зинаддина и Дениса Утенкова мы не забываем, но им, вероятно, придётся пройти и через МХЛ, и через ВХЛ. Пока они не совсем в «Торпедо».
Что касается Ивана Кульбакова, Адама Гуски и Алексея Мельничука, то, я думаю, они все будут готовы играть. Разумеется, после окончания сборов будет больше понимания, как кого лучше использовать. Сейчас план такой, что все готовятся и для каждого найдётся игровое время. Я буду помогать всем. Понятно, что нужно найти свой подход к каждому из трёх вратарей, но мы со всеми нашли общий язык.
Как я отношусь к тому, что Кульбаков назвал меня «ангелом за стеклом» в своём интервью? Если ему так легче, то пусть называет», — цитирует Хабибулина официальный сайт КХЛ.
Ранее о состоянии хоккеистов нижегородского клуба на предсезонных сборах рассказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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