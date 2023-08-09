Сергей Мозякин рассказал о возможных сроках своего прощального матча

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший снайпер в истории отечественных чемпионатов Сергей Мозякин прокомментировал прощальный матч Даниса Зарипова и обозначил возможные сроки своей завершающей игры.
«В Казани всегда приятно играть, тем более, такой матч! Хотелось поздравить Даниса с замечательной карьерой, он очень многое сделал для хоккея. Выиграл всё, что можно. Ему можно только позавидовать. Всегда было приятно играть и с ним, и против него. Но, наверное, пришло время, всё же, мы не молодеем. Рад за Даниса, что он в этом матче сыграл с сыном. Мне довелось сыграть с сыном хотя бы одну смену в КХЛ, я этим горжусь, и рад за Даниса, что он тоже это испытал.
Мой прощальный матч? Рассчитываем на следующее лето, но пока без конкретных дат. Планировали сделать два матча — в Магнитогорске и здесь. Но в Магнитогорске закрыт аэропорт, поэтому нереально было бы сейчас провести. Проводили Даниса — будет, кого проводить в следующем году!», — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.
- 9 августа 2023
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