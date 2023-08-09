«Есть желание провести подобное в Екатеринбурге». Дацюк — о своём прощальном матче

Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Павел Дацюк рассказал об участии в прощальном матче Даниса Зарипова и заявил, что планирует провести подобную игру в Екатеринбурге.
«Всегда приятно возвращаться в Казань. Часто бываю здесь, у меня много здесь знакомых, с кем общаюсь.
Было ли желание провести что-то подобное в Екатеринбурге? Есть. Думаю, что будет и получится. Всему своё время.
Атмосфера была замечательная, матч удался, праздник удался для любителей хоккея, болельщиков. Что я сказал Данису? Это личное, пусть так и останется», — цитирует Дацюка официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, член «Тройного золотого клуба».
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