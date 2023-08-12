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Ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул «Авангард»

Ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул «Авангард»
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Ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покинул «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба.

Хабибулин был назначен на должность исполняющего обязанности генерального менеджера «Авангарда» в ноябре 2022 года после увольнения Алексея Волкова. После назначения на должность генменеджера Антона Курьянова в конце апреля 2023 года Хабибулин занял должность ассистента.

Хабибулин с 1990-х годов работает в сфере хоккейного менеджмента. Долгое время он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», затем возглавлял скаутские отделы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА, в эпоху КХЛ известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин занял должность селекционера «Авангарда», став советником председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.

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