Бабаев: «Авангард» может пожаловаться папе римскому, у них был очень слабый генменеджер

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на обращение «Авангарда» в КХЛ и ФХР с просьбой дать оценку его словам о капитане омского клуба Дамире Шарипзянове. Бабаев назвал защитника «крысой» в ответ на его слова о том, что агент завышает контрактные требования лидеров «Авангарда», являющихся его клиентами.

«На здоровье! «Авангард» может пожаловаться папе римскому. Я ничего не нарушаю. Готов прийти на любое заседание и доказать свою правоту. Они уже всему миру жалуются. Почему «Авангард» организовал такую войну против меня? Войну организовывают те люди, которые не умеют разговаривать и договариваться. У «Авангарда» был очень слабый генеральный менеджер – Рашид Хабибулин, и из-за него вся эта ситуация. Сначала он жаловался, что я с ним три-четыре месяца не общался, сейчас — что не так общаюсь. Кроме как жаловаться, он ничего не умеет. Всё к этому и пришло.

С новым генеральным менеджером Антоном Курьяновым есть контакт? С Курьяновым, думаю, мы наладим контакт, нужно просто какое-то время. Курьянов, по крайней мере, хоккейный человек, но ему надо войти в курс дела. Он потихоньку всё наладит. «Авангард» как клуб теперь для меня закрыт? Я открыт ко всем клубам и ко всем предложениям», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, также ранее агент Алёша Пилко поддержал Бабаева и сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей».