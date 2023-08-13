«Ребята показали, что у них есть характер». Козлов — о волевой победе «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, за счёт чего клуб вырвал победу у «Автомобилиста» (4:3), и о победе на домашнем турнире.

«Нам удалось переломить матч за счёт характера, работы, самоотдачи. Ребята молодцы, третий период провели на высшем уровне.

Тактически поменяли игру в третьем периоде? Мы начали более агрессивно играть. Мы начали втыкаться. Первые два периода мы проигрывали очень много борьбы, они больше хотели. В третьем периоде мы больше хотели. Сейчас такое время, когда мы ищем сочетания, смотрим на лидерские качества игроков. Ребята показали, что у них есть характер.

Порядок первого звена? У нас все полевые игроки и вратари должны быть лидерами, поэтому сегодня выпустили первыми тройку Пименова, чтобы они тоже брали ответственность на себя. Сработало.

Отзаявили Санникова? Неприятное решение. Стёпа очень много сделал для команды. Работал честно, с душой отдавался. Постоянно помогал команде, я всегда мог на него положиться. Сейчас у нас много молодых ребят, которым нужно играть. Из-за этого было принято такое тяжёлое решение.

Над чем ещё предстоит поработать? Ещё много над чем нужно работать. И связки игроков нужно находить, и среднюю зону нужно корректировать, и над атакой работать. Работы непочатый край. Доволен вратарями.

Хочется ли усилиться? Усилиться всегда хочется. Всегда хочется идеала, всегда хочется команду, которая выигрывает каждый матч. Но ситуации бывают разные. Поэтому мы, конечно, будем искать, но как получится. Тяжело загадывать. Если никем не усилимся, то будем играть теми, кто есть. И те, кто есть, я в них уверен. Они все бойцы, они все с характером. Они просто должны повзрослеть, возмужать, становиться лидерами. Это хороший вызов для всей команды», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.