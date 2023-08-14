Голдобин — об уходе из «Металлурга»: ничего не имел против Разина

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о причинах уходы из «Металлурга».
«На уход из «Металлурга» повлиял не финансовый вопрос.
Андрей Разин убеждал остаться? Да, разговор был. Но не буду рассказывать его содержание — это наш мини-секрет. У меня была, конечно, мысль остаться. Было много мыслей и по поводу продолжения карьеры. Но я не мог никак повлиять на это, поэтому агент всё за меня сделал.
Некоторые игроки «Магнитки» не хотели работать с Разиным из-за репутации конфликтного человека? Нет, я точно не имел ничего против него. Думаю, с любым тренером можно сработаться. Тем более если хотим вместе добиться результата для команды. Тогда и тренер найдёт подход к игроку, и игрок найдёт общий язык с тренером», — цитирует Голдобина «Известия».
27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена, совершённого 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.
Ранее Голдобин рассказал о возможном продолжении карьеры в НХЛ.
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