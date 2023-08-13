Нападающий «Спартака» Голдобин: был вариант в НХЛ, но так сложилась ситуация
Поделиться
Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о возможном продолжении карьеры в НХЛ.
«Был ли вариант с возвращением в НХЛ? Конечно, был, и я над ним думал. Просто так сложилась ситуация.
Любой, думаю, если бы в каждом матче забивал и отдавал, мог бы там выступать. У меня есть опыт игры в Америке, и я хотел бы туда вернуться. Но пока что с этим не складывается. Посмотрим, может быть, после двух лет в «Спартаке» я туда и вернусь. Но я сейчас сердцем и головой со своей командой», — сказал Голдобин в интервью Allhockey.
Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена, совершённого 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
16:22
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:32
-
14:19
-
13:50
-
13:35
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:21
-
11:50
-
11:20
-
10:55
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:35
-
04:56
-
04:31
-
04:24
-
04:08
-
03:30
-
00:00
- 12 августа 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
22:55
-
22:46
Партнерский контент