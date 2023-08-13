Нападающий «Спартака» Голдобин: был вариант в НХЛ, но так сложилась ситуация

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о возможном продолжении карьеры в НХЛ.

«Был ли вариант с возвращением в НХЛ? Конечно, был, и я над ним думал. Просто так сложилась ситуация.

Любой, думаю, если бы в каждом матче забивал и отдавал, мог бы там выступать. У меня есть опыт игры в Америке, и я хотел бы туда вернуться. Но пока что с этим не складывается. Посмотрим, может быть, после двух лет в «Спартаке» я туда и вернусь. Но я сейчас сердцем и головой со своей командой», — сказал Голдобин в интервью Allhockey.

Напомним, 27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Металлурга» в результате обмена, совершённого 5 июня 2023 года. В минувшем сезоне за «Металлург» Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх.