Павел Дедунов: моя зарплата в СКА будет меньше, чем в «Авангарде»

Новичок СКА Павел Дедунов рассказал о том, как поменялась его зарплата при переходе из «Авангарда», а также заявил, что финансовый вопрос может играть не первоочередную роль при смене команды.
«Зарплата при смене команды не поменялась? Это всё-таки мои личные финансы. Но могу сказать, что деньги вообще не при чём. Моя зарплата в предстоящем сезоне будет меньше, чем была в предыдущем.
Болельщики зачастую не верят, что у игроков может быть другая мотивация при смене команды кроме денег? Я бы с этим поспорил. Кто-то живёт в Москве и всё сделает, чтобы любыми способами остаться в любимом городе. Ради этого игроки готовы ущемить себя финансово. У других важную роль играет семья. Ребенок может заниматься каким-то видом спорта там, где сильная школа. Поэтому не всё решают деньги», — сказал Дедунов в интервью Sport24.
Прошлый сезон форвард провёл в «Авангарде». 33-летний нападающий принял участие в 67 матчах регулярного сезона, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету Дедунова 14 встреч и два гола. Всего в рамках КХЛ Павел сыграл 541 встречу и набрал 88 (52+36) результативных баллов.
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