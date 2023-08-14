Агент Гальченюка рассказал о заинтересованности ряда клубов КХЛ в услугах его клиента

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Алекса Гальченюка в КХЛ, рассказал о заинтересованности ряда клубов лиги в услугах его клиента.

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса, сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы западной или Восточной конференции? Я бы сейчас не хотел обсуждать эту тему», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.