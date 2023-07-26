«Королевский банк Канады» подал в суд на Гальченюка за неуплату кредита
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«Королевский банк Канады» подал в суд на бывшего игрока клубов НХЛ Алекса Гальченюка почти на $ 400 тыс. за неуплату банковского кредита, сообщает Montreal Gazette.
Банк требует полной выплаты плюс проценты по ставке 9,2% годовых по состоянию на 20 июля. Судебный иск был подан через неделю после того, как «Аризона Койотс» объявила о расторжении контракта с хоккеистом.
Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.
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