В «Торонто» отреагировали на уход из жизни российского хоккеиста Родиона Амирова

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальной странице в «Твиттере» прокомментировал уход из жизни российского нападающего Родиона Амирова.

«Вся наша организация потрясена этой трагической утратой. На протяжении всей своей мужественной битвы Родион сохранял позитивный настрой, который вдохновлял всех вокруг него, и он произвёл неизгладимое впечатление на всю нашу команду и фанатов за свой короткий визит в Торонто.

Невероятно грустно видеть, как такой многообещающий юный парень уходит от нас так рано. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона и вместе скорбим по этой утрате», — говорится в сообщении.

Напомним, Амиров на драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером.