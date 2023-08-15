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Курьянов — о позиции генменеджера в «Авангарде»: мне могут подсказывать, но не навязывать

Курьянов — о позиции генменеджера в «Авангарде»: мне могут подсказывать, но не навязывать
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов высказался о своих обязанностях на нынешней должности.

«В принципе всегда так и было: спортивный блок за генменеджером, организационная, финансовая и маркетинговая составляющая – за генеральным директором. Раньше Крылов оставлял последнее слово за собой? Не могу сказать наверняка, как было раньше. Но когда мы разговаривали с Крыловым перед моим назначением, я ему рассказал и показал своё видение, стратегию развития как первой команды, так и всей вертикали. И сказал, что если он меня видит генеральным менеджером, то должно быть так, что именно я несу ответственность за спортивную часть. Мне могут советовать, мне могут подсказывать, но не навязывать, и финальные решения принимаю я. Тогда это будет работать. Пусть будут ошибки, но это будут мои ошибки.
И сейчас всё именно в таком ключе происходит. Моменты селекции мы обсуждаем вместе, высказываем обоснования, но последнее слово остаётся за мной», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
«Тяжело было во всё окунуться. Но я не боюсь». Первое интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Тяжело было во всё окунуться. Но я не боюсь». Первое интервью с генменеджером «Авангарда»
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