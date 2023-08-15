Курьянов — о переговорах с Толчинским без агента: что неловкого? Он пришёл и разговаривал

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов рассказал о процессе переговоров с экс-нападающим клуба Сергеем Толчинским.
«Шанс оставить Толчинского и Грицюка в «Авангарде» был. Тот же Толчинский сам говорит, что общался напрямую с Крыловым, и я на этих встречах присутствовал. Здесь нет никакого секрета. Но Сергей сделал свой выбор о продолжении карьеры.
Да, со стороны руководства клуба было такое условие, что Толчинский ведёт переговоры без агента. Но что неловкого в этом? Он же мог сказать: «Нет, я не готов, меня это не устраивает, я пошёл в другую команду». Но он пришёл разговаривать! Значит, согласен был на это, даже в том контексте, что он всё согласовывал с агентом. Многие сейчас пытаются что-то додумать, но он пришёл и разговаривал», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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