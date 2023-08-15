Курьянов: думаю, Грицюк не сразу хотел сменить клуб. Но потом, знаете, когда пошла драка…

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов высказался о ситуации с экс-нападающим клуба Арсением Грицюком.
«Почему всё так вышло с Грицюком? Это выбор Арсения, он так решил. И после того, как ситуация зашла так далеко, это было логично. Думаю, он не сразу хотел сменить клуб. Это моё личное ощущение. Он всё-таки здесь вырос, прошёл школу, играл дома. Но потом, знаете…Образно выражаясь, когда пошла драка, тебе дали в нос, ты дал в нос, то уже трудно примириться. Наверное, с его стороны есть какая-то обида, непонимание. Но, опять же, когда у тебя есть такой выбор на бумаге…В итоге выбрал то, то посчитал нужным для своей карьеры.
Можно ли было что-то получить за него от СКА? То, что нам предлагали — это не та компенсация, которая могла устроить клуб. Мысль повторить оффершит, чтобы Грицюк нигде не играл в России? Нет, мы же всё равно общаемся, и с Сеней тоже. Если у него такая позиция была, если человек не хочет, то как его заставить?», — сказал Курьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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