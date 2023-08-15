Генменеджер «Ак Барса»: самый горячий лот в межсезонье был Яшкин, который оказался у нас

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о подписании нападающего Дмитрия Яшкина в текущее межсезонье.
«Самый горячий лот был как раз Дмитрий Яшкин, который в итоге оказался у нас. Ни игрок, ни клубы с ним не торопились, спокойно вели переговоры. Мы ведь играли до конца апреля, а большинство наших игроков было подписано в сезоне. В течение сезона работали над тем, чтобы сохранить хоккеистов. Если бы мы этого не сделали, Дмитрий Юдин или Кристиан Хенкель вышли бы на рынок и ушли к конкурентам. Они и были горячими лотами, но мы с ними договорились до открытия окна.
Многие болельщики в соцсетях выдвигают претензии в адрес селекции клуба, что «Ак Барс» подписывает готовых звёзд? А кто не подписывает готовых звёзд? Есть такое понятие, как управление рисками. И мы в последние годы ведём комплектование состава российскими игроками.
Неужели другие клубы отказались бы от Яшкина? Другие топ-клубы, думаете, не вели с ним переговоры? Я знаю, что от них были предложения, в некоторых случаях выше, чем у нас. Но они выбирают клуб с традициями, хотят выигрывать. У нас тоже есть свои плюсы и минусы, но игроки взвешивают все за и против, после чего принимают решение», — цитирует Валиуллина «ТИ-Спорт».
Ранее нападающий Максим Марушев, который был на просмотре в «Ак Барсе», был отдан в аренду в «Трактор».
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