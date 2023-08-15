Максим Марушев перешёл из «Ак Барса» в «Трактор» на правах аренды

Российский нападающий Максим Марушев, который был на просмотре в «Ак Барсе», отдан в аренду в «Трактор», сообщает телеграм-канал агентства Шуми Бабаева.

«Максим Марушев проведёт предстоящий сезон в «Тракторе». Форвард отдан в аренду сроком на один сезон. Желаем нашему другу здоровья и удачного сезона», — сказано в сообщении.

Напомним, 24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.

В 2020 году на драфте Национальной хоккейной лиги Марушев был выбран «Вегас Голден Найтс» в седьмом раунде под общим 215-м номером. На юниорском чемпионате мира 2017 года хоккеист завоевал бронзовые медали.