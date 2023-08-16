Генменеджер «Монреаля» передал подробности разговора с Питри перед обменом в «Детройт»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал о договорённостях с защитником Джеффом Питри, которого «Канадиенс» обменяли в «Детройт», перед этим получив его из «Питтсбурга» в трёхстороннем обмене Эрика Карлссона.

«Я считаю, что в целом, будь то игроки или люди, я всегда пытаюсь поступать правильно. Конечно, в этом случае я позвонил Джеффу. В его семье четверо маленьких мальчиков, и через две недели они должны были пойти в школу, поэтому я дал ему слово. Я сказал: «Послушай, мы увидели здесь возможность облегчить обмен между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» и помочь себе, но мы помним, что у тебя есть семья и собственная карьера, а Монреаль, вероятно, не то место, где ты хотел бы продолжить карьеру».

Я пообещал ему, что мы будем работать как можно быстрее, чтобы обменять его, и что мы не будем затягивать с этим, пытаясь максимизировать каждую последнюю часть стоимости в сделке», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.

Питри набрал 353 (92+261) очка в 864 матчах регулярного сезона за «Канадиенс», «Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз».