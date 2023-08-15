«Монреаль» и «Детройт» совершили обмен хоккеистами

«Монреаль Канадиенс» обменяли защитника Джеффа Питри в «Детройт Ред Уингз» на игрока обороны Густава Линдстрема и условный выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Канадиенс» сохранят за собой 50% оставшихся обязательств по четырёхлетнему контракту Питри (кэпхит $ 6,25 млн), который он подписал с «Монреалем» 25 сентября 2020 года, а «Ред Уингз» выплатят 37,5% оставшейся суммы контракта. 6 августа «Пингвинз» обменяли его в «Канадиенс» в рамках сделки с тремя командами, по которой защитник Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Пингвинз». Питри набрал 353 (92+261) очка в 864 матчах регулярного сезона за «Канадиенс», «Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз».

24-летний Линдстрем набрал 8 (1+7) очков в 36 играх прошлого сезона. Густав за свою карьеру в НХЛ записал на свой счёт 25 (2+23) очков в 128 играх.