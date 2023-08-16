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Активная группа хоккейных фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей клуба

Активная группа хоккейных фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей клуба
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Активная группа фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей хоккейного клуба. Соответствующее заявление появилось на официальных ресурсах фанатов армейского клуба. Бойкот домашних матчей команды продолжался пять лет. Он начался 17 августа 2018 года из-за серьёзных разногласий с президентом ХК ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«С начала сезона-2023/2024 активные фанаты ЦСКА приняли решение о возвращении на трибуны домашней для ПХК ЦСКА арены, которую не посещали на протяжении последних пяти сезонов.

Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять Fan ID и лишённых большей части живого футбола. Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не «фанатский сектор Есмантовича»! Отношение к этому персонажу остаётся неизменным!» — говорится в заявлении фанатской группы в официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, за последние пять лет ЦСКА выиграл три Кубка Гагарина и один раз добирался до финала. Ещё один сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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