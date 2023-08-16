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Величкин: пригласи хоть Овечкина сейчас в «Металлург», результата не будет

Величкин: пригласи хоть Овечкина сейчас в «Металлург», результата не будет
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о текущем состоянии магнитогорского клуба.

«У «Металлурга» сейчас переходный период. Настало время. Надо переформатироваться и подтягивать молодёжь. Я посмотрел, в этом году очень много таких хоккеистов подтянули из молодёжной команды и это правильно.

Перестройка будет около трёх сезонов. Новый тренерский штаб, новый коллектив и новый «Металлург» будет в финале Кубка Гагарина года через три, наверное.

Без канадцев нельзя бороться за высокие места? Сейчас такая задача не стоит, строится фундамент. Без него дом не построишь. Пригласи хоть Овечкина сейчас в команду и всё равно сразу результата не будет. Поэтому руководство всё правильно делает», — сказал Величкин в интервью Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне магнитогорский клуб уступил в Кубке Гагарина в полуфинале Востока «Авангарду» (0-4).

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