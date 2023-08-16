«Авангард» заключил контракты с четырьмя хоккеистами

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«Авангард» заключил двусторонние контракты на один сезон с вратарём Фёдором Коротаевым, защитником Павлом Турбиным, нападающими Кириллом Устиновым и Михаилом Беляевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний голкипер Коротаев сезон-2022/2023 пропустил. В сезоне-2021/2022 Фёдор сыграл семь матчей за нижнекамский «Нефтехимик» с 88,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,47.

Павел Турбин минувший сезон играл в Хабаровске за местный «Амур». В 27 встречах на счету 33-летнего защитника две результативные передачи с показателем полезности «-3».

Кирилл Устинов в прошлом сезоне не играл. До этого он выступал в национальных чемпионатах Австрии, Финляндии и Чехии.

25-летний Беляев в прошлом сезоне играл за «Адмирал» и «Локомотив». В 32 встречах регулярки и плей-офф Михаил записал на свой счёт 4 (3+1) результативных баллов.