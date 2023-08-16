«Авангард» заключил контракты с четырьмя хоккеистами

«Авангард» заключил двусторонние контракты на один сезон с вратарём Фёдором Коротаевым, защитником Павлом Турбиным, нападающими Кириллом Устиновым и Михаилом Беляевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
26-летний голкипер Коротаев сезон-2022/2023 пропустил. В сезоне-2021/2022 Фёдор сыграл семь матчей за нижнекамский «Нефтехимик» с 88,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,47.
Павел Турбин минувший сезон играл в Хабаровске за местный «Амур». В 27 встречах на счету 33-летнего защитника две результативные передачи с показателем полезности «-3».
Кирилл Устинов в прошлом сезоне не играл. До этого он выступал в национальных чемпионатах Австрии, Финляндии и Чехии.
25-летний Беляев в прошлом сезоне играл за «Адмирал» и «Локомотив». В 32 встречах регулярки и плей-офф Михаил записал на свой счёт 4 (3+1) результативных баллов.
- 16 августа 2023
-
18:48
-
18:30
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:04
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:50