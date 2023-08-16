«Найт подвёл «Авангард». А ведь он знал, на что идёт». Продолжение интервью с Курьяновым

Ещё в прошлом сезоне Антон Курьянов ставил «Авангарду» лучшее большинство во всей КХЛ, а сейчас осваивается в роли генерального менеджера клуба, ставшего для него родным. Во второй части эксклюзивного интервью «Чемпионату» новоиспечённый функционер рассказал:

о подписании контракта с Ткачёвым;

об отказе Найта выполнять обязательства;

о Буше и натурализации легионеров;

о приобретении Спунера;

о слухах про интерес к Гальченюку;

о подписании Гераськина и расставании с целым рядом игроков;

о позициях, которые нужно усилить до старта сезона, и промежуточных итогах межсезонья.

«Ткачёв сам попросил трёхлетний контракт. А то, что пишут про «1+2» — таких договоров не бывает»

— Как развивалась эпопея с Ткачёвым?

— Переговоры с Владимиром можно разделить на два этапа: один проходил при прежнем руководителе – Александре Крылове, другой при новом – Михаиле Аверине. И было совсем разное видение ситуации. Если говорить о первом этапе, то у меня вообще не было уверенности ни в чём, на втором же была поставлена конкретная задача сохранить Ткачёва. При условии пустого – если говорить о хоккеистах высокого уровня – рынка, это была приоритетная цель для клуба.

— Трёхлетний контракт был главным условием клуба?

— Сначала разговор вообще был о двухлетнем соглашении, но Ткачёв сам попросил три года. Это было неожиданно и приятно, потому что у человека было видно желание, понимание комфорта стабильности.

Вообще, моё видение такое: однолетний контракт – это путь в никуда. Каждый год приходится переподписывать людей, а если игрок хороший сезон провёл, то начинается выкручивание рук. И для меня ориентир – это ЦСКА, где результат во многом следствие стабильности. Там есть клуб ВХЛ, где развивают игроков, а не гонятся за результатом, там есть неплохая молодёжь в МХЛ, которая часто доходит до решающих стадий Кубка Харламова, но в конечном счёте всё заточено на клуб КХЛ. И когда у тебя ежегодно есть обойма, есть костяк, то и молодых легче вводить. А если каждый сезон полкоманды новичков, то как тут молодых заведёшь? С новичками бы разобраться.

— Всё так, но ЦСКА — это столичная локация, дающая преимущества. Реально ли в регионе такой подход осуществлять?

— А почему нет? Было бы желание, была бы стратегия развития. Это же не какая-то моя хотелка, это видение ситуации, в котором я должен убедить руководство. И если мне верят, мне согласовывают, то мы работаем. Должен быть план развития. А в Омске так вообще все условия есть – спасибо Крылову, Дюкову, Миллеру и всем причастным за шикарнейшую академию. Нам её построили, дали, в руки передали, а мы должны её сделать работоспособной. Причём, чтобы всё работало именно на клуб КХЛ, мы не можем размениваться на результаты команд академии. Конечно, победы юниоров – это классно, но нужно правильно расставлять приоритеты.

— Нужно ведь ещё найти баланс между опытными игроками и молодёжью в клубе КХЛ.

— Так это в принципе жизнь так устроена. Возьмите любую организацию – хоккейный клуб или завод: молодой приходит, его опытный берёт под крыло, и молодой за год превращается в готовую единицу. Приходит молодой к молодому – начинается бардак, анархия. И в итоге ты нанимаешь/покупаешь опытного человека со стороны.

— Бабаев говорит о неких устных договорённостях в случае предметного интереса к Ткачёву в НХЛ. Как это будет выглядеть на практике?

— Мы договорились, что если Владимир получит достойное предложение из НХЛ, то мы вернёмся к диалогу. Но вот то, что пишут про «1+2» — таких контрактов не бывает в хоккее.

Владимир Ткачёв Фото: photo.khl.ru

«От кого-кого, а от Найта такого не ожидали. Буше же оказался настоящим профессионалом»

— Когда вы впервые узнали, что Найт не собирается приезжать?

— Это началось буквально накануне выхода команды на сборы. Корбан женился в 10-х числах июля, и пошли какие-то звоночки, что вот так и так, у вас СВО, я за жену переживаю. Начал закидывать, скажем так. Хотя ещё в начале июля вместе с Буше подтверждали, что в августе прилетят, шла обычная подготовка. Однако за две недели всё перевернулось. Мы долго разговаривали, убеждали и Хартли подключали.

— Но без вариантов?

— Мне вот все говорят, что, мол, я сказал, что Найт приедет в Сочи. А у нас ведь как было – день «да», день «нет». Кроме того, у Корбана первый рабочий день должен был быть 3 августа в Сочи, и от него никакой бумаги, никакого конкретного ответа, что он не приедет, не было. Соответственно, мы его ждали. Но сразу было обозначено, что есть регламент, и «Авангард» — это не благотворительная организация. Когда он подписывал крупный контракт в прошлое межсезонье, то все его пожелания, как я понимаю, были удовлетворены.

— На «развод» по регламенту Найт согласился без проблем?

— А тут не могло быть даже никаких разговоров, переговоров, торгов. Подписываешь контракт – выполняешь условия. Плюс он подписался уже после начала всех политических событий, он знал и понимал, куда и на что идёт. Здесь есть только А и Б, тут нет такого, что «отпустите меня, пожалуйста». Корбан и так нас подвёл, он Буше подвёл, с которым они очень близки были в команде.

— С Буше, кстати, после демарша Найта не было никаких проблем?

— Когда всё это случилось, подумали, что от кого-кого, но от Корбана такого не ожидали. А Рид оказался настоящим профессионалом.

— Если бы Корбан сказал о своём решении в мае, то «Авангард» оставил бы Бродхёрста?

— Если брать ситуацию на сегодняшний момент, то да. А так тяжело сказать, надо было смотреть на рынок в мае с этой точки зрения.

— Разговоры о российском гражданстве для Буше — пока только разговоры. Но вы наверняка заинтересованы в такой возможности?

— Я вот здесь полностью согласен с Тамбиевым. Для чего нужно было вводить эти ограничения, чтобы сразу их обходить? Так что, конечно, если натурализация помогает и это можно сделать, то почему нет?

— Вообще, кажется, что натурализация выглядит как вполне нормальный инструмент защиты в условиях зачем-то сокращённого лимита на легионеров.

— Да, в этом и вопрос. Просто есть Москва и Питер, куда без проблем можно собрать состав, а есть уральский, сибирский, дальневосточный регионы. Эти два легионера, которых «отрезали», для тех клубов на вес золота. А вообще, если мы хотим сильную лигу, то какие лимиты? Для чего? Вот у нас в «Авангарде» Найт, Буше, так рядом с ними и молодые быстрее растут.

«Гальченюк и «Авангард» — это несерьёзный разговор. Его будущее неизвестно»

— Спунер выглядит игроком другого плана, нежели Найт. Чего ждёте от него? Он однозначно игрок в первую тройку?

— Во-первых, в «Авангарде» тренерам не указывают, кого ставить в состав. Так было, когда я входил в штаб, так будет и сейчас. Во-вторых, кого бы мы ни взяли, его всё равно будут сравнивать с Найтом. Но в целом это делать бессмысленно, у каждого свои плюсы и минусы, и того же Корбана до прихода в «Авангард» особо никто не знал.

У Спунера много сильных сторон. Немаловажно, что он адаптирован к КХЛ, нам было бы опасно подписывать накануне сезона кота в мешке из АХЛ. Райан — скоростной игрок, у него быстрые ноги. Он более атакующий хоккеист, чем Найт, однако есть и больше проблем в обороне. Опять же, есть тренерский штаб, который будет требовать и спрашивать. Но уверен, что из всех вариантов на рынке мы взяли лучший.

— Кстати, довольно странно, что Спунер до сих пор находился на рынке.

— Когда всё случилось с Найтом, мы начали активный поиск первого центра. Возможно, он поэтому взял паузу.

— Спунеру было важно, что он когда-то играл с Буше по юниорам.

— Это одна из частей пазла, мы и с Ридом общались на эту тему. Нам ведь важно из Буше вытащить всё лучшее, и когда ему комфортно, то это будет сделать проще. Когда мы вернулись в Омск, Рид спросил, кто будет с ним рядом сидеть в раздевалке. Я сказал, что Спунер, и Буше так искренне, по-детски обрадовался. Душевный уют всегда важен: если игроку комфортно в раздевалке, то ему и на льду будет комфортно.

Райан Спунер Фото: photo.khl.ru

— В «Авангард» сватали Дзингела, Гальченюка, Вея, Кормье. Кого из них реально рассматривали?

— С кем активно общались, так это с Веем. Но он подписан в Германии, к тому же у него жена рожает скоро и отказалась ехать в Россию. Что касается Гальченюка… Послушайте, его будущее неизвестно, так что это несерьёзный разговор.

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«Мы знали, что Гераськин нужен «Металлургу», но смогли договориться. Разин отреагировал: «Нехорошие вы люди!»

— Расскажите, как подписывали Гераськина. Он ведь был уже одной ногой в «Магнитке».

— Когда работаешь, смотришь игроков и видишь, кто может помочь, наводишь справки насчёт бытовой и рабочей этики. У нас были определённые проблемы с составом, пытались заменить ушедших похожими хоккеистами. Так и вышли на Игоря. Знали, что он нужен «Металлургу», однако смогли договориться. Мне потом Андрей Владимирович Разин позвонил, сказал: «Нехорошие вы люди!» В шутку, конечно, по-доброму. Мы с ним нормально общаемся, но тут – работа, интересы клуба.

Да, мы и сами по другую сторону оказались в истории с Сергеем Сапего. Минск повторил наше предложение и продал его в другой клуб. Ну что тут скажешь? Всё, что могли сделать – мы сделали. А остальное не в нашей компетенции.

— Ещё одна тенденция межсезонья — клубам нужны не деньги, а игроки.

— У всех по-разному, но в целом — да, рынок пуст, и каждый приличный хоккеист на вес золота. Сейчас, если посмотреть, у многих клубов хватает денег под потолком зарплат, а тратить не на кого.

— За Гераськина пришлось отдать Муханова. Тот случай, когда академия нужна не только для постановки кадров, но и для создания обменного фонда?

— Конечно, академия для того и существует. С выпуска, условно, выходит 20 игроков, сколько из них попадëт в главную команду? Хорошо, если трое-четверо заиграют, а что делать с остальными? В принципе, если ты не пользуешься своими активами, значит, что-то идёт не так. Много ведь нюансов: кто-то засиделся, другой раскрыться не может, третьему нужно сменить обстановку. Конечно, жалко ребят, но мы делаем так, как нужно нашему клубу.

— Ещё из «Северстали» выменяли Дмитрия Соловьёва. По матчам предсезонки в нём видится что-то «ткачёвское».

— Он молодой игровой парнишка. И, в принципе, в хоккей нужно играть. Вот это вот «бей-беги, у ворот встретимся» работает не так уж часто. У нас пришёл Филатов главным тренером в «Крылья», и складывается так, что и он, и Кравец, и Черночуб (главный тренер «Омских Ястребов» из МХЛ. – Прим. «Чемпионата») мыслят в одной манере, одну философию проповедуют. И что получилось: мы взяли креативного молодого игрока, создали глубину состава и конкуренцию в этом лифте между МХЛ и КХЛ. Потому что если не будет конкуренции, то не будет в «вышке» игроков. Закон природы — выживает сильнейший. Но он должен выживать среди таких же сильнейших.

— Оффершит Венгрыжановскому казался авантюрой. Но на предсезонке он один из лучших, если не лучший.

— В его случае мы говорим об игроках на двусторонних контрактах, позволяющих нам иметь некий запас. Дениса мы приметили в прошлом сезоне, он обладает неплохим мастерством, при этом, в отличие от тех же Гераськина и Соловьёва, большой, борется, может встать на точку вбрасывания. Чем больше опций у хоккеиста, тем он ценнее. Да и потом — не всегда обёртка блестит. Есть много факторов, почему он не раскрылся в «Торпедо».

Денис Венгрыжановский Фото: photo.khl.ru

«Когда я приступил к работе, Береглазов уже договорился с другим клубом, а Дедунов дал слово СКА»

— Необходим ли «Авангарду» ещё один игрок в топ-6?

— Мы работаем над этим. У нас есть разбег, есть мысли. Не знаю, получится или нет, но хотелось бы.

— Николая Прохоркина рассматриваете?

— Нет. Он у нас был, мы его видели, его условия контрактные «тяжёлые», плюс год не играл.

— Объясните, почему не продлили Антона Белова?

— К Антону вообще никаких вопросов ни по каким моментам. Он пример для молодёжи по всем параметрам. Но есть возраст игрока и такое понятие, как закрытая дорога для молодых. Белов в роли седьмого-восьмого защитника — это означало бы, что молодые ребята опять играли бы в «вышке». А у нас подросли Гуляев, Мурылёв. Нам нужен баланс, хоккей диктует свои условия.

— Якупов?

— Да то же самое. Да, Наиль хотел остаться, но есть финансовые условия, есть его история последних трёх лет. В нашем видении, по соотношению «цена-качество» сейчас есть более перспективные ребята.

— А Дергачёв? Всё-таки ограниченно свободный агент, да ещё и центрфорвард.

— Мы предложили ему условия по контракту, он отказался их принимать. После открытия рынка ни одного предложения по нему не поступало. Вот и весь ответ.

— Был ли шанс удержать Береглазова?

— Тяжело сказать. Когда я приступил к работе, то уже была информация, что он договорился с другим клубом. То же самое, кстати, и по Дедунову – пока не было конкретики от «Авангарда», он дал слово СКА.

— Уже сделали выводы?

— Конечно. Будем разговаривать заранее с хоккеистами, чтобы в мае легче жить было (смеётся).

«Авангард» не может ставить задачу просто выйти в плей-офф. Тогда уж надо увольняться и уходить»

— Сейчас почти середина августа — довольны вы селекцией?

— Знаете, 4-5 августа были, наверное, самые тяжёлые два дня в межсезонье, если не считать майских праздников. Потому что «висел» Ткачёв, у него были предложения из НХЛ, и мы не могли залезть в голову к человеку. Если бы мы его потеряли, то это был бы огромный удар. Плюс ещё история с Найтом…

Но потом мы подписали Ткачёва и Спунера, а команда параллельно очень неплохо показала себя на турнире в Сочи. И теперь у нас есть понимание, с кем и как работать, и присутствует оптимизм. Потому что мы увидели такую «голодную», быструю, агрессивную команду.

— Какие позиции хотите ещё закрыть до старта сезона?

— При идеальном раскладе – это крайний форвард, центрфорвард и защитник. Может, не прямо ко 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определённые мысли. Но как, что и когда реализуется — сказать тяжело. Пока в режиме ожидания.

— Задача на сезон уже поставлена?

— Впереди совет директоров. Но я думаю, что команда с таким бюджетом, с такой ареной, с такими болельщиками не может ставить задачу просто выйти в плей-офф или что-то подобное. Тогда уж надо увольняться и уходить.