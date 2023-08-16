The Hockey News оценил игру форварда системы «Сан-Хосе» Гущина

Журналист Тони Ферарри в статье на портале The Hockey News рассказал о преимуществах российского форварда системы «Сан-Хосе Шаркс» Данила Гущина.
«Гущин — выносливый, опытный игрок, который «летает» по льду, создавая хаос с шайбой и без неё. Его способность играть в давление с владеющими шайбой соперниками и возвращать шайбу является большим преимуществом. Гущин пронзает защиту соперника отряды, забегая за их спины, создавая быстрые отрывы в атаке», — написал Ферарри в статье.
Напомним, 21-летний уроженец Екатеринбурга в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «акул» два матча, в которых набрал два (1+1) очка. В Американской хоккейной лиге Гущин в завершившимся регулярном сезоне выступал за клуб «Сан-Хосе Барракуда». В 67 встречах Данил забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков с показателем полезности «-18».
- 16 августа 2023
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:28
-
19:16
-
18:48
-
18:30
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:04
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30