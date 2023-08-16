The Hockey News оценил игру форварда системы «Сан-Хосе» Гущина

Журналист Тони Ферарри в статье на портале The Hockey News рассказал о преимуществах российского форварда системы «Сан-Хосе Шаркс» Данила Гущина.

«Гущин — выносливый, опытный игрок, который «летает» по льду, создавая хаос с шайбой и без неё. Его способность играть в давление с владеющими шайбой соперниками и возвращать шайбу является большим преимуществом. Гущин пронзает защиту соперника отряды, забегая за их спины, создавая быстрые отрывы в атаке», — написал Ферарри в статье.

Напомним, 21-летний уроженец Екатеринбурга в регулярном сезоне НХЛ сыграл за «акул» два матча, в которых набрал два (1+1) очка. В Американской хоккейной лиге Гущин в завершившимся регулярном сезоне выступал за клуб «Сан-Хосе Барракуда». В 67 встречах Данил забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков с показателем полезности «-18».