Хоффман — об обмене в «Сан-Хосе»: пять лет назад я задержался в команде лишь на час
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Нападающий «Сан-Хосе» Майк Хоффман высказался о втором в карьере обмене в «Шаркс». 33-летний форвард был обменян из «Монреаля» в рамках большого обмена с участием защитника Эрика Карлссона. В 2018 году «Оттава» обменяла Хоффмана в «Сан-Хосе», но уже буквально через час нападающий был обменян во «Флориду».
«Забавно, что такой обмен уже был пять лет назад. В прошлый раз я пробыл в команде всего час. Сейчас я уже задержался здесь подольше. Для меня это новая возможность показать себя. Я с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – цитирует Хоффмана San Jose Hockey Now.
Контракт Хоффмана с кэпхитом $ 4,5 млн рассчитан на ещё один сезон.
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