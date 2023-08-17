Новичок «Детройта» взял номер в честь отца и рассказал про его реакцию

Защитник «Детройт Ред Уингз» Джефф Питри, перешедший в команду в результате обмена из «Монреаль Канадиенс», рассказал, что взял джерси с 46-м номером в честь отца — бейсболиста Дэна Питри. Питри-старший выступал за команду «Детройт Тайгерс».

«Он прислал мне милую записку. Он сказал, что для него это большая честь и что он никогда не думал, что это произойдёт. Хоккей всегда был чем-то, что мне нравилось больше, чем бейсбол. Мне потребовалось некоторое время, чтобы наконец сказать это моему отцу и уйти от этой темы… Просто хоккей значил для меня немного больше», — приводит слова Питри пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

«Канадиенс» сохранят за собой 50% оставшихся обязательств по четырёхлетнему контракту Питри (кэпхит $ 6,25 млн), который он подписал с «Монреалем» 25 сентября 2020 года.