Новичок «Детройта» взял номер в честь отца и рассказал про его реакцию

Защитник «Детройт Ред Уингз» Джефф Питри, перешедший в команду в результате обмена из «Монреаль Канадиенс», рассказал, что взял джерси с 46-м номером в честь отца — бейсболиста Дэна Питри. Питри-старший выступал за команду «Детройт Тайгерс».
«Он прислал мне милую записку. Он сказал, что для него это большая честь и что он никогда не думал, что это произойдёт. Хоккей всегда был чем-то, что мне нравилось больше, чем бейсбол. Мне потребовалось некоторое время, чтобы наконец сказать это моему отцу и уйти от этой темы… Просто хоккей значил для меня немного больше», — приводит слова Питри пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
«Канадиенс» сохранят за собой 50% оставшихся обязательств по четырёхлетнему контракту Питри (кэпхит $ 6,25 млн), который он подписал с «Монреалем» 25 сентября 2020 года.
- 17 августа 2023
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:20
-
03:30
-
03:25
- 16 августа 2023
-
23:47
-
23:36
-
23:12
-
22:49
-
22:32
-
22:07
-
21:48
-
21:32
-
21:09
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:28
-
19:16
-
18:48
-
18:30
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:12
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
16:04