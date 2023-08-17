«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер Родиона Амирова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер из обращения. Под этим номером играл воспитанник клуба Родион Амиров, умерший от рака 14 августа.

«Уже принято решение, что молодёжный турнир, который проходит в конце августа, будет называться «Кубок Родиона Амирова». И предложение капитана «Салавата» Григория Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы проведём эту церемонию 11 сентября на первом матче. Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях. Мы точно будем делать что-то ещё, но позже», — сказал Баширов на пресс-конференции клуба.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у Амирова обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист умер в возрасте 21 года.