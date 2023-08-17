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Генеральный директор «Салавата» рассказал, почему уфимский клуб не подписывает легионеров

Генеральный директор «Салавата» рассказал, почему уфимский клуб не подписывает легионеров
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, почему уфимский клуб не подписывает легионеров.

«Почему не подписываем легионеров? Когда мы формировали команду, понимали, где нам нужно усиливаться. Запланированные позиции усилили российскими игроками, мы ими полностью удовлетворены. Иностранцы не приехали не потому, что в «Салавате» есть проблемы или есть личное недоверие к клубу. Они не доехали по известным всем причинам. По тем же, по которым люди с контрактами уезжают из страны, только поэтому.

Есть кандидаты, которые готовы приехать, но они не того уровня, которого бы нам хотелось. Как однажды сказал Кадейкин: «Все знают, кто здесь батя». Пока таких не найдём, не будем размениваться. Если легионер будет на две головы лучше наших игроков, мы его возьмём. Что касается Стрёмвалля, то он передал через агента сообщение, почему не приедет. Мы его поняли, он сохранил желание сыграть за нашу команду, если всё будет в порядке», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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