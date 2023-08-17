Баширов: если «Салават» не выиграет Кубок Гагарина, мы не будем делать никаких оргвыводов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о целях уфимской команды на следующий сезон КХЛ.

«Цель на сезон? Как и все команды, мы хотим выиграть Кубок Гагарина, для этого и играем. В прошлом году мы начали построение команды. Конкретной задачи выиграть Кубок, чтобы потом, исходя из неё, принимать решения, нет, чтобы не напрягать ситуацию. Мы понимаем сложившиеся обстоятельства. Эта команда способна выиграть Кубок, но, если этого не случится, мы не будем делать никаких оргвыводов.

Главное, чтобы команда полностью отдавалась игре, выигрывала, радовала болельщиков. Если они будут довольны нашей командой, они будут способны простить обстоятельство, которое помешает завоевать Кубок. Они должны видеть, что мы играем с чистым сердцем, полностью отдаёмся. Мы учли ошибки прошлого года, надеемся, что в этом пройдём дальше», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.