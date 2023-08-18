Защитник Питри — о переходе в «Детройт»: всю жизнь мечтал играть здесь

Защитник «Детройта» Джефф Питри, перешедший в команду в результате обмена из «Монреаль Канадиенс», рассказал, что всегда мечтал играть за «Ред Уингз». Американский защитник является уроженцем штата Мичиган, где главной командой НХЛ всегда был «Детройт».

«Ты растёшь, наблюдая за командой, и всегда представляешь то, как ты носишь эту форму. Продолжаешь думать: «Когда же представится такая возможность? Возможно ли это?»

Я всегда хотел провести год здесь – возможно, в конце карьеры или когда представилась бы такая возможность. Звонок из «Детройта» был для меня совершенно особенным моментом.

«Детройт» был номером один в моём списке. Я хочу играть здесь, я хотел этого всю свою жизнь. Мне нравится то, что я вижу, когда смотрю на список игроков команды. Думаю, вы видите, что некоторые молодые игроки за последние пару лет набираются опыта и начинают понимать, какова их роль в лиге. С такими игроками, как Алекс Дебринкэт и Джей Ти Комфер, можно заметить, что состав начинает становиться опытнее.

Я рад приступить к работе и сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь этой команде продолжать идти вперёд», — приводит слова Питри пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.