«Там не принято говорить в лицо, что ты облажался». Форвард «Салавата» — об игре в Канаде

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов рассказал о канадском периоде в своей карьере. В 17 лет хоккеист выступал за клуб канадской хоккейной лиги Онтарио «Лондон».

«Я очень хотел попробовать свои силы за океаном, посмотреть, на что я способен в 17 лет. Получил большой опыт, пожил в другой стране, поиграл в новой лиге. Трудностей я никогда не боялся. На тот момент я уже выиграл Кубок мира с «Красной Армией», участвовал в Мемориале Глинки со сборной России, где играл с ребятами на год старше.

Есть, конечно, свои нюансы. Но, как и сказал, я получил большой опыт. «Лондон» — топовая организация, генеральный менеджер и главный тренер — два брата (Марк и Дэйл Хантеры. — Прим. «Чемпионата»), они легенды НХЛ, один вообще работал в «Вашингтоне» вместе с Овечкиным. Было очень много подсказок, мы часто смотрели видео, были постоянно скиллс-тренировки. Я буквально жил во дворце. Приходил туда к девяти утра и возвращался домой в пять вечера. У меня было по два льда, зал, сам дополнительно занимался. Мог прийти утром, если лёд был свободен, то заходил в тренерскую, они тоже чуть ли не жили на катке, мы выходили вместе и отрабатывали разные упражнения. Старался всё время совершенствоваться, впахивал без выходных.

Какие нюансы были? Есть такое, что могли говорить: «Всё окей, всё хорошо, молодец, здорово сыграл». А на самом деле, сыграл не очень. Там не принято говорить в лицо, что ты облажался. Но ты ведь всё равно сам понимаешь, как сыграл, тебе показывают видео, разбирают твои ошибки», — цитирует Гуськова Sport24.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ за ЦСКА, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.