«Там не принято говорить в лицо, что ты облажался». Форвард «Салавата» — об игре в Канаде

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов рассказал о канадском периоде в своей карьере. В 17 лет хоккеист выступал за клуб канадской хоккейной лиги Онтарио «Лондон».
«Я очень хотел попробовать свои силы за океаном, посмотреть, на что я способен в 17 лет. Получил большой опыт, пожил в другой стране, поиграл в новой лиге. Трудностей я никогда не боялся. На тот момент я уже выиграл Кубок мира с «Красной Армией», участвовал в Мемориале Глинки со сборной России, где играл с ребятами на год старше.
Есть, конечно, свои нюансы. Но, как и сказал, я получил большой опыт. «Лондон» — топовая организация, генеральный менеджер и главный тренер — два брата (Марк и Дэйл Хантеры. — Прим. «Чемпионата»), они легенды НХЛ, один вообще работал в «Вашингтоне» вместе с Овечкиным. Было очень много подсказок, мы часто смотрели видео, были постоянно скиллс-тренировки. Я буквально жил во дворце. Приходил туда к девяти утра и возвращался домой в пять вечера. У меня было по два льда, зал, сам дополнительно занимался. Мог прийти утром, если лёд был свободен, то заходил в тренерскую, они тоже чуть ли не жили на катке, мы выходили вместе и отрабатывали разные упражнения. Старался всё время совершенствоваться, впахивал без выходных.
Какие нюансы были? Есть такое, что могли говорить: «Всё окей, всё хорошо, молодец, здорово сыграл». А на самом деле, сыграл не очень. Там не принято говорить в лицо, что ты облажался. Но ты ведь всё равно сам понимаешь, как сыграл, тебе показывают видео, разбирают твои ошибки», — цитирует Гуськова Sport24.
В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 46 матчей в КХЛ за ЦСКА, в которых набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
- 18 августа 2023
-
14:53
-
14:10
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:35
-
10:05
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:50
-
02:21
-
01:46
- 17 августа 2023
-
23:35
-
23:11
-
23:00
-
22:40
-
22:12
-
22:00
-
21:43
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:45