Матвей Гуськов высказался о стиле «Салавата Юлаева» после игры в ЦСКА

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов после товарищеского матча с «Нефтехимиком» (4:2) ответил на вопрос о стиле уфимской команды. Форвард дебютировал за команду, в межсезонье он был обменян из ЦСКА.

«Как мне стиль уфимцев после игры в ЦСКА? Виктор Николаевич [Козлов] всегда просит играть в пас, находить и короткие передачи, вторым подходить в помощь. Считаю, что сегодня достаточно комбинационный хоккей был. Много передач, комбинаций. В целом очень интересно было играть», — приводит слова Гуськова пресс-служба уфимцев.

Напомним, ранее в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).