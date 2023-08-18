«Куньлунь» заключил контракт с защитником Мёркли
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Канадский защитник Райан Мёркли подписал однолетний контракт с «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщила пресс-служба пекинского клуба.
«Игрок обороны с ярко выраженными атакующими функциями, Мёркли собрал россыпь индивидуальных призов в OHL, а также выиграл Мемориал Глинки вместе со сборной Канады. В 2018 году он был выбран на драфте НХЛ клубом «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде под общим 21-м номером. За «Шаркс» он в итоге дебютировал в сезоне- 2021/2022, провёл 39 матчей и даже забросил свою первую шайбу в НХЛ», — написано в заявлении «Куньлунь Ред Стар».
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Куньлунь Ред Стар» в своём первом матче встретится с московским «Спартаком» 2 сентября.
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