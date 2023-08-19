Нападающий «Торпедо» Ян: костяк остался, и мы движемся дальше

Нападающий нижегородского «Торпедо» Деннис Ян прокомментировал победу в контрольном матче с пензенским «Дизелем» (3:2).
«От игры к игре виден результат работы. Проявляются те комбинации, которые мы хотим видеть. Сегодня выходил больше почувствовать лёд, почувствовать игру. В игре с «Амуром» почувствовал определённый дискомфорт и перестраховался вчера, не стал играть первую игру с «Дизелем». Сейчас предсезонка, и важно не рисковать по здоровью, а подготовиться оптимально к сезону. Сегодня на правах более опытного игрока пару раз пришлось подсказать своим молодым партнёрам на льду. Но я считаю, что все ребята сегодня сыграли хорошо. Особого недопонимания не было. В этом сезоне всё по-другому. Гораздо легче. Все знают друг друга, новых ребят немного. Костяк остался, и мы движемся дальше, находясь в стадии совершенствования», — приводит слова Яна официальный сайт КХЛ.
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