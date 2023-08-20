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Назаров — о словах Фёдорова про Федотова: у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту

Назаров — о словах Фёдорова про Федотова: у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту
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Известный тренер Андрей Назаров положительно оценил слова главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова, который заявил, что, несмотря на решение ИИХФ о четырёхмесячной дисквалификации Ивана Федотова, голкипер будет выступать за армейский клуб.

«Могу только поприветствовать такое решение. Иван – игрок ЦСКА, в руководстве клуба и в тренерском штабе армейцев чётко обозначили и обосновали свою позицию. Рад, что Федотов будет выступать в России и радовать хоккейных болельщиков нашей страны своей игрой. Здорово, что у ЦСКА есть яйца, и клуб отстаивает свою правоту», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЦСКА проведёт свой первый матч в новом сезоне КХЛ 1 сентября. Соперником армейского клуба станет «Ак Барс».

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