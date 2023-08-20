Коньков — о Федотове: ЦСКА должен сражаться за свои права всеми возможными способами

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил решение ЦСКА подать апелляцию на решение ИИХФ по ситуации с контрактом российского вратаря Ивана Федотова, а также прокомментировал участие голкипера в товарищеской игре с минским «Динамо».

«То, что Есмантович хочет организовать отдельную лигу — это слухи и домыслы. Когда она действительно появится, тогда и будем разговаривать. Что касается апелляции ЦСКА, то они должны сражаться за свои права всеми возможными способами.

Для Ивана это хорошая практика. Как бы ни решилась данная ситуация, он должен через игры набирать форму, обретать психологическую уверенность и прочувствовать игровой ритм. Для всех игроков это очень важно. Ничто не заменит игровую практику. К хоккеистам из своей команды ты привыкаешь, а в матчах встречаешься с новыми людьми. Очень интересно, чем всё это закончится», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.