«Надеюсь, в ЦСКА всё взвесили». Губерниев — о ситуации с контрактом Федотова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации вокруг контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«Это решение ЦСКА, в клубе, надеюсь, всё взвесили. У нас сейчас конфронтация со многими странами, это касается и спорта в том числе.

Если КХЛ и НХЛ перестанут уважать контракты друг с друга, к чему это приведёт? Раньше в НХЛ ехали, а теперь смогут сбегать. Как в своё время Сергей Фёдоров», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Напомним, ранее ИИХФ проверила контракты, заключённые вратарём с «Филадельфией Флайерз» и ЦСКА соответственно, на предмет нарушения правил международных трансферов организации. Федерация приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024.