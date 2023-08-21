«Исчезла скованность, и пошли голы». Форвард «Нефтехимика» Брюквин о матче с «Авангардом»

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин высказался о матче Кубка Блинова с «Авангардом» (4:5 ОТ).
«Что поменялось в действиях команд в третьем периоде? Для нас эта была первая игра на этом турнире. К тому же играли с хозяевами площадки, которых здорово поддерживали болельщики. Постепенно стали привыкать ко льду, исчезла скованность в наших действиях, и пошли голы.
Играл с Якуповым и Дергачёвым вместе — приходилось ли раньше играть в таком сочетании? Да было время, когда мы играли в одной тройке, и тоже у нас хорошо получалось вместе. Посмотрим, что будет дальше.
Чего не хватило в концовке матча, чтобы удержать победный счёт? Ошиблись несколько раз в концовке, наверное, сыграли не по счёту. Всё равно могли решить исход матча в большинстве», — приводит слова Брюквина официальный сайт «Нефтехимика».
- 21 августа 2023
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