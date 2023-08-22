Нестеров: очевидно, уровень наших футболистов низкий. Хоккей — спорт №1 в России

Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что считает хоккей спортом номер один в России, сравнив достижения российских футболистов с хоккеистами. Также игрок армейцев признался, что в принципе не очень любит игру с мячом.
«Хоккей у нас №1. Просто посмотрите, кто что выигрывал — этим всё сказано. У хоккеистов есть золото Олимпиады, чемпионатов мира. Уровень мастерства у наших футболистов ниже, чем у лучших игроков планеты. Это тоже очевидно. А в хоккее наши звёзды на виду. Вообще, я футбол не очень люблю. И даже практически в него не играю. Легко можно травму получить.
Если бы финал Лиги чемпионов проходил в Европе, я бы туда даже не полетел. Долго с этими пересадками… Согласился, потому что был прямой рейс до Турции», — приводит слова Нестерова «Матч ТВ».
Высшим достижением сборной России по футболу на чемпионате Европы является бронза Евро-2008. На чемпионатах мира россияне максимум доходили до четвертьфинала. Это случилось на домашнем мундиале 2018 года.
Хоккейная сборная России выиграла Олимпийские игры 2018 года и завоевала серебряные медали в 2022 году.
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